Policjanci zabezpieczyli ponad 2 kilogramy narkotyków, a ich właściciel został tymczasowo aresztowany Data publikacji 04.03.2024 Powrót Drukuj Rypińscy kryminalni namierzyli 42-latka, który przewoził znaczne ilości narkotyków. Mimo że mężczyzna usilnie próbował przechytrzyć policjantów, pozbywając się nielegalnego „towaru” i próbując uciec z miasta, kryminalni natrafili na jego trop i go zatrzymali. Mężczyzna został już tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Policjanci, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, ustalili, że znany im 42-letni mieszkaniec Rypina będzie przewoził narkotyki. Na podstawie tych informacji w nocy (28/29.02.24) kryminalni udali się na trasę dojazdową do Rypina i prowadzili obserwację. W pewnym momencie zauważyli pojazd, którym kierował wytypowany przez nich mężczyzna, dlatego przekazali informację do oznakowanego patrolu, aby go zatrzymali. Mundurowi, widząc zbliżający się do miasta pojazd, wydali sygnał do zatrzymania. Kierowca samochodu najpierw zwolnił, jednak po chwili gwałtownie przyspieszył i przejeżdżając rowem zdołał ominąć funkcjonariuszy. Policjanci dostrzegli jednak, że z samochodu został wyrzucony pakunek.

Jak się okazało, w paczce znajdował się worek z białym proszkiem, a policyjne testy wykazały, że było to ponad 2 kilogramy amfetaminy.

Jednocześnie kryminalni cały czas prowadzili czynności zmierzające do zatrzymania 42-latka. Już po kilku godzinach natrafili na jego trop. Ostatecznie policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukrywając się w pojeździe swojego znajomego, próbował wyjechać z miasta.

42-latek został przewieziony do jednostki policji. Tam usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i niezatrzymania się do kontroli drogowej.

Następnego dnia (1.03.24) mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Rypinie na przesłuchanie, a później na posiedzenie Sądu. Tam, na podstawie wniosku złożonego przez policjantów, podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.