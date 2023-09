Kobieta podziękowała policjantom za pomoc Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Rypinie została dostarczona niespodziewana przesyłka. Kobieta, miłym gestem, podziękowała policjantom za ich działanie, które wybawiło ją z kłopotu. Policjantom jest niezmiernie miło za okazany gest wdzięczności i słowa uznania.

W minionym tygodniu za pośrednictwem poczty kwiatowej do Komendy Powiatowej Policji w Rypinie została dostarczona miła przesyłka w postaci bukietu pięknych kwiatów. Do przesyłki był dołączony bilecik o treści: „Serdecznie dziękuję funkcjonariuszom Policji z Rypina za okazaną empatię i pomoc. Pozdrawiam…”.

Jak się okazało w sierpniu br. kobieta zgłaszała interwencję, ponieważ nie mogła dostać się do swojego mieszkania, w którym na co dzień nie mieszka, a w którym, pod jej nieobecność zostały wymienione zamki. Kobieta była w kłopocie, ponieważ musiała zorganizować sobie pomoc fachowców do otwarcia drzwi, a z uwagi, że był to dzień wolny, było dodatkowym utrudnieniem.

Policjanci nie zostawili kobiety z problemem, a postanowili pomóc. Ustalili, że zamki w drzwiach wymieniał zarządca budynku. Ustalili także, kto jest w posiadaniu kluczy od mieszkania i pojechali je odebrać, a następnie przekazali właścicielce. Działanie policjantów rozwiązało problem zgłaszającej, a tym samym wybawiło kobietę z kłopotu.

Policjantom z rypińskiej komendy jest niezmiernie miło za okazany gest wdzięczności i słowa uznania.