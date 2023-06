Rypińscy kryminalni zatrzymali bezwzględnych oszustów Powrót Generuj PDF Drukuj Rypińscy kryminalni namierzyli i zatrzymali parę oszustów, którzy podając się za pracowników banku oszukali mieszkankę powiatu rypińskiego, wyłudzając od niej znaczną ilość gotówki. Wpadli w ręce policjantów, gdy jeszcze raz próbowali ją oszukać. 22-letni mężczyzna i jego 20-letnia partnerka usłyszeli już zarzuty oszustwa i usiłowania oszustwa. Kobieta została objęta dozorem policyjnym, a mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Za takie przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.

Sprawa miała swój początek w poniedziałek (29.05.23). To wtedy do jednej z mieszkanek z powiatu rypińskiego zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik banku. Mężczyzna oświadczył, że z jej konta bankowego były próby wypłat pieniędzy i w tej chwili są one zagrożone. Mężczyzna przekonał kobietę, że bank współpracuje z policją, aby namierzyć i zatrzymać oszustów i chcą aby ona wypłaciła ze swojego konta pieniądze i przekazała wskazanej osobie. Sprawca polecił kobiecie nie rozłączać się i szczegółowo instruował, co ma dalej robić. Kobieta uwierzyła fałszywemu pracownikowi, wypłaciła ze swojego konta pieniądze i zawiozła we wskazane miejsce na terenie powiatu warszawskiego.

Po tym fakcie kobieta zorientowała się, że została oszukana i następnego dnia we wtorek (30.05.23) zgłosiła się na policję, by złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

W trakcie tych czynności do kobiety ponownie zadzwonił mężczyzna z tą samą historią. Jak przewidzieli policjanci oszust chciał wyłudzić kolejne pieniądze, tym razem do przekazania pieniędzy miało dojść na terenie Rypina. Od tej chwili kryminalni byli w pełnej gotowości, by namierzyć sprawców. Policjanci szczegółowo zaplanowali swoje działania i gdy po odbiór pieniędzy przyszedł podejrzewany przez nich mężczyzna, policjanci go obezwładnili i zatrzymali. Kryminalni namierzyli także kobietę, która czekała na niego w samochodzie. Pokrzywdzona potwierdziła, że to temu samemu mężczyźnie dzień wcześniej przekazała gotówkę. Zatrzymani, kobieta (20l) i mężczyzna (22l) trafili do policyjnego aresztu.

W toku dalszych czynności policjanci zabezpieczyli do sprawy ponad 30.000 złotych, 38.000 dolarów, a także samochód wartości około 120.000 złotych.

Wczoraj (1.06.23) para została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Rypinie na przesłuchanie. Usłyszeli oni zarzut oszustwa oraz usiłowania oszustwa do mienia znacznej wartości.

Na podstawie zebranych przez kryminalnych dowodów prokurator zastosował wobec kobiety dozór policyjny, natomiast dziś (2.06.23) sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za takie przestępstwo grozi do 10 lat więzienia. Jak zapowiadają śledczy sprawa ma charakter rozwojowy.